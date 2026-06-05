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Роднина о госнаграде для Сафонова: «У нас же футбольные болельщики — самые активные. Если что, могут и стадион снести. И здесь смогут проявить активность, наверное»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном присуждении Матвею Сафонову государственной награды после победы голкипера «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

"Я не знаю, здесь, наверное, будет от движения зависеть. У нас же футбольные болельщики — они самые активные. Если что, они могут и стадион снести, наверное, и здесь смогут проявить свою активность.

Конечно, мы всегда гордимся нашими спортсменами, когда они показывают выдающиеся результаты, независимо от того, где выступают и кого представляют.

Мне кажется, что вся страна и весь мир гордятся и восхищаются достижениями Александра Овечкина. Теперь у нас есть такие успехи и в футболе. Это, безусловно, очень важно", — сказала Ирина Роднина.

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