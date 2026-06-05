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Анчелотти о том, выиграет ли Бразилия ЧМ-2026: «Думаю, да. Хочу создать высокие ожидания у игроков. Когда ожидания высоки, мотивация выше»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти утвердительно ответил на вопрос о победе команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Специалисту задали вопрос о том, выиграет ли бразильская команда выиграет чемпионат мира.

«Я думаю, что да. Хочу создать высокие ожидания у игроков. Когда ожидания высоки, мотивация выше», — заявил Карло Анчелотти.

Талант можно использовать только при наличии сплоченной команды. Именно над этим нам предстоит работать — и мы это сделаем. Психологический аспект очень важен, игроки должны быть бескорыстными, скромными, усердно работать для достижения одной цели и вносить вклад в команду", — добавил специалист.

На групповом этапе турнира Бразилия сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.