Анчелотти о том, выиграет ли Бразилия ЧМ-2026: «Думаю, да. Хочу создать высокие ожидания у игроков. Когда ожидания высоки, мотивация выше»

Специалисту задали вопрос о том, выиграет ли бразильская команда выиграет чемпионат мира.
«Я думаю, что да. Хочу создать высокие ожидания у игроков. Когда ожидания высоки, мотивация выше», — заявил Карло Анчелотти.
Талант можно использовать только при наличии сплоченной команды. Именно над этим нам предстоит работать — и мы это сделаем. Психологический аспект очень важен, игроки должны быть бескорыстными, скромными, усердно работать для достижения одной цели и вносить вклад в команду", — добавил специалист.
На групповом этапе турнира Бразилия сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.