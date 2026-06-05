Алаев о Сафонове: «Пример Матвея показал, что можно поехать туда, в более сильную среду, доказать, отстоять. Миллионы мальчишек на его примере пойдут в футбольные секции»

"Для меня то, что сделал Матвей Сафонов за последние два сезона, его личные достижения в серии пенальти — четыре сейва, то, что он стал основным игроком, выиграл конкуренцию, то, что он стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов, для меня это все гораздо важнее, чем отдельные, очень значимые звания.
Есть комиссии, которые присвоят ему наверняка, я уверен, что он заслуживает, но я не знаю, какие сейчас правила выдачи.
Для меня важнее, что миллионы мальчишек на его примере пойдут в футбольные секции. Многие российские футболисты, у которых есть сомнения, опасения ехать в другую среду, увидят, что Матвей доказал.
Мои еще раз огромные поздравления Матвею, я им горжусь.
И то, что он делает для лиги, в том числе как амбассадор лиги, и то, что он делает для тех, кто поедет дальше, опять же, о чем я много раз говорил, — конечно, мне хочется, чтобы все играли у нас, но я понимаю, что пример Матвея показал, что можно поехать туда, в более сильную среду, доказать, отстоять.
Получит заслуженного мастера спорта, не получит — я не знаю", — сказал Александр Алаев.