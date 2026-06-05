Алаев о Сафонове: «Пример Матвея показал, что можно поехать туда, в более сильную среду, доказать, отстоять. Миллионы мальчишек на его примере пойдут в футбольные секции»

И то, что он делает для лиги, в том числе как амбассадор лиги, и то, что он делает для тех, кто поедет дальше, опять же, о чем я много раз говорил, — конечно, мне хочется, чтобы все играли у нас, но я понимаю, что пример Матвея показал, что можно поехать туда, в более сильную среду, доказать, отстоять.