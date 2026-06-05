Вальдано о Месси на ЧМ: «Он играет, ходя пешком, но его не остановить — непостижимый гений. Его обожают игроки сборной, одно его присутствие дает Аргентине конкурентное преимущество»

Одно только его присутствие имеет огромный вес, его партнеры по команде испытывают к нему своего рода обожание, выходящее за рамки простого восхищения. Это принесло отличные результаты в Катаре: защищать партнера по команде — это не то же самое, что защищать друга, и не то же самое, что помогать этому другу стать чемпионом мира, потому что это почти коллективное обязательство. Их радость заключается в том, что они сами стали чемпионами мира, и в том, что они помогли Месси тоже стать чемпионом мира. Это остается в силе и снова даст им конкурентное преимущество", — сказал Вальдано.