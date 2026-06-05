Скалони о Месси и сборной Аргентины: «Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Лео. Нет смысла говорить, что только я здесь всем управляю»

"Никому не нравится, когда его меняют. Месси тоже не нравится. Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Месси.
Нет смысла говорить, что только я здесь всем управляю. Мы всегда обсуждаем с Месси решения, которые принимаем. Я спрашиваю его мнение, как он себя чувствует, и мы стараемся прийти к общему решению.
Я считаю, что так и должно быть, потому что даже если на поле ему приходится сталкиваться с трудностями, он все равно приносит нам огромную пользу. Лучше, чтобы он был на поле, потому что он способен генерировать моменты", — сказал Скалони в интервью Olé.