Скалони о Месси и сборной Аргентины: «Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Лео. Нет смысла говорить, что только я здесь всем управляю»

Я считаю, что так и должно быть, потому что даже если на поле ему приходится сталкиваться с трудностями, он все равно приносит нам огромную пользу. Лучше, чтобы он был на поле, потому что он способен генерировать моменты", — сказал Скалони в интервью Olé.