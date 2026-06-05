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Жуков о ЧМ-2026: «Буду болеть за Месси, как и половина мира. По подбору игроков выделю Францию, Испанию и Аргентину»

Первый вице‑спикер Госдумы РФ, почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что будет болеть за аргентинца Лионеля Месси на предстоящем ЧМ.

Источник: Спортс‘’

"Буду смотреть на чемпионате мира. Трудно определить фаворита турнира, но по подбору игроков выделю Францию, Испанию и Аргентину. У аргентинцев хорошая команда.

Я буду болеть за Месси, как и половина мира", — сказал Жуков.