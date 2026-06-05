Жуков о ЧМ-2026: «Буду болеть за Месси, как и половина мира. По подбору игроков выделю Францию, Испанию и Аргентину»

"Буду смотреть на чемпионате мира. Трудно определить фаворита турнира, но по подбору игроков выделю Францию, Испанию и Аргентину. У аргентинцев хорошая команда.
Я буду болеть за Месси, как и половина мира", — сказал Жуков.
Первый вице‑спикер Госдумы РФ, почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что будет болеть за аргентинца Лионеля Месси на предстоящем ЧМ.
"Буду смотреть на чемпионате мира. Трудно определить фаворита турнира, но по подбору игроков выделю Францию, Испанию и Аргентину. У аргентинцев хорошая команда.
Я буду болеть за Месси, как и половина мира", — сказал Жуков.