Певец The Limba о Дзюбе: «Он — стереотипный русский мужчина. Интересно, что в боях покажет»

Напомним, Дзюба заявил, что «за хороший гонорар готов вынести Гуди уже в первом раунде».
«Дзюба готов поучаствовать в боях? Победил бы я его? Не хотел бы с ним портить отношения — в борьбе я не так хорош. Мог бы быть его наставником, но в баню с ним было бы интереснее сходить. Он не борец, а стереотипный русский мужчина. Интересно, что он покажет», — сказал певец.
Напомним, в августе 2025-го The Limba вышел за «Амкал» в стартовом составе в матче первого раунда Fonbet Кубка России против «Кванта» (3:1). На 25-й минуте его заменил стендап-комик Роман Косицын. The Limba отдал 67% точных передач (2 из 3) и выиграл все единоборства (3 из 3).
Ранее в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди. Организатор турнира и президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что работает над боем Артема Дзюбы против Гуди.
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