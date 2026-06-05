Певец The Limba о Дзюбе: «Он — стереотипный русский мужчина. Интересно, что в боях покажет»

«Дзюба готов поучаствовать в боях? Победил бы я его? Не хотел бы с ним портить отношения — в борьбе я не так хорош. Мог бы быть его наставником, но в баню с ним было бы интереснее сходить. Он не борец, а стереотипный русский мужчина. Интересно, что он покажет», — сказал певец.