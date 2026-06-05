Алексей Гасилин: «Буду поддерживать Португалию. Для всех молодых пацанов в сборной Роналду — идол, он должен быть в команде»

"Фаворитов слишком много. Я не открою Америки, если назову Францию, Испанию, Англию одними из главных претендентов на кубок. Лично я буду поддерживать сборную Португалии.
Надеюсь, что Роналду будет рационален. Это величайшая фигура спортсмена, но, надеюсь, что он будет играть не все матчи, потому что его может не везде хватить.
У Португалии суперсостав — сильнейший за последнее время. Для всех молодых пацанов в сборной Криштиану — идол, он должен быть в команде. Но сколько он будет играть — не знаю. Думаю, что важные матчи. Хотя, увидите, он будет играть все матчи", — сказал Гасилин.