Алексей Гасилин: «Буду поддерживать Португалию. Для всех молодых пацанов в сборной Роналду — идол, он должен быть в команде»

У Португалии суперсостав — сильнейший за последнее время. Для всех молодых пацанов в сборной Криштиану — идол, он должен быть в команде. Но сколько он будет играть — не знаю. Думаю, что важные матчи. Хотя, увидите, он будет играть все матчи", — сказал Гасилин.