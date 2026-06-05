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Алексей Гасилин: «Буду поддерживать Португалию. Для всех молодых пацанов в сборной Роналду — идол, он должен быть в команде»

Бывший футболист «Зенита», спортивный директор «Банки» Алексей Гасилин рассказал, за кого он будет болеть на предстоящем чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

"Фаворитов слишком много. Я не открою Америки, если назову Францию, Испанию, Англию одними из главных претендентов на кубок. Лично я буду поддерживать сборную Португалии.

Надеюсь, что Роналду будет рационален. Это величайшая фигура спортсмена, но, надеюсь, что он будет играть не все матчи, потому что его может не везде хватить.

У Португалии суперсостав — сильнейший за последнее время. Для всех молодых пацанов в сборной Криштиану — идол, он должен быть в команде. Но сколько он будет играть — не знаю. Думаю, что важные матчи. Хотя, увидите, он будет играть все матчи", — сказал Гасилин.