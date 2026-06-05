Кальдерон о Моуринью: «Его результаты в “Реале” были не самыми лучшими: 1 чемпионство и ни одного финала ЛЧ. У Жозе своеобразный темперамент. Но я буду рад, если клуб будет побеждать с ним&raq

— Моуринью вернется. Что вы думаете по этому поводу?
— Я испытываю симпатию к Моуринью как к человеку, я встречался с ним пару раз, он кажется мне добрым и приятным человеком в личном общении.
Вопрос в том, что, когда он был здесь, результаты были не самыми лучшими: он выиграл только один чемпионский титул и за три года не ни разу не дошел до финала Лиги чемпионов.
Кроме того, он противоречивый человек, с несколько своеобразным темпераментом, или, по крайней мере, он у него был, что приводило к конфликтам с соперниками, судьями и так далее.
Но если он сумеет изменить ситуацию и добиться побед, тогда добро пожаловать. Его бы очень хорошо приняли, и я был бы очень рад, потому что это означало бы, что клуб снова начнет побеждать.
— В раздевалке нужна твердая рука или дипломатия?
— Те, кто добился успеха в «Реале», — это тренеры, которые не использовали кнут, которые не прибегали к радикальным решениям. Последними победителями Лиги чемпионов были Анчелотти, Дель Боске и Зидан.
Главное — это умение убеждать, и тренер «Реала» должен знать, как убедить игроков в том, что его решения являются наилучшими. Нужно не наказывать, навязывать что-то или действовать твердой рукой, а продемонстрировать авторитет. Уважение нужно заслужить, а не навязывать, чтобы игроки были уверены в том, что говорит и делает тренер, — сказал Кальдерон.