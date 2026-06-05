Кальдерон о Моуринью: «Его результаты в “Реале” были не самыми лучшими: 1 чемпионство и ни одного финала ЛЧ. У Жозе своеобразный темперамент. Но я буду рад, если клуб будет побеждать с ним&raq

Главное — это умение убеждать, и тренер «Реала» должен знать, как убедить игроков в том, что его решения являются наилучшими. Нужно не наказывать, навязывать что-то или действовать твердой рукой, а продемонстрировать авторитет. Уважение нужно заслужить, а не навязывать, чтобы игроки были уверены в том, что говорит и делает тренер, — сказал Кальдерон.