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Карпин о плохом 2-м тайме против Буркина-Фасо: «Они ничего не поменяли, 11 Месси к ним не приехали — соответственно, проблема в нас? Как решать проблему? Никак, разговорами или бить»

Валерий Карпин высказался о проблемах сборной России после перерыва в BetBoom товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Источник: Спортс‘’

— Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему он таким вышел? Казалось бы, играли 11 на 10, и должны были выйти более свежие и заряженные игроки.

— Вы сами ответили на свой вопрос. «Казалось бы» и «должны были». Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. [Во втором тайме] они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?

— Как решать эту проблему?

— Никак, разговорами или бить. Одно из двух.

— Как бы оценили Ибрагимова?

— В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно. В каких‑то недостаточно уверенно. Нормально, — сказал главный тренер сборной России.

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