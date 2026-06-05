Рикельме хочет назначить Клоппа в «Реал»: «Он вернул “Ливерпуль” на вершину, сделал “Боруссию” чемпионом и оставил после себя характер и самобытность — это важнее трофеев»

«Мы говорим об одном из лучших тренеров современности. Но, прежде всего, мы говорим о лидере, способном вернуть мадридскому “Реалу” ощущение интенсивной конкуренции, ежедневные требования, профессионализм, меритократию, единство в раздевалке и стремление хорошо выполнять работу, что всегда было характерно для великих эпох нашей истории. Этот тренер — Юрген Клопп.
Мы знаем, что Юрген Клопп публично заявил, что у него нет намерения возвращаться к тренерской работе в ближайшей перспективе, и что он отклонил множество предложений. Именно поэтому мы считаем, что испытание с работой в «Реале» отличается от всех остальных. Потому что есть великие клубы, но есть только один «Реал Мадрид». Есть только один клуб, способный объединить традиции и будущее, ценности и амбиции, страсть и совершенство.
В такой клубе, как «Реал Мадрид», спортивные решения должен принимать ответственный за это человек. С приходом Рауля, нашего спортивного директора и игрока, который надевал нашу футболку чаще, чем кто-либо другой, эта ответственность ляжет на него.
Рауль уже очень активно работает над созданием спортивного проекта, который должен определить будущее клуба на следующее десятилетие, а молодежная академия станет одним из его основных столпов. И если Рауль возглавляет спортивное направление, то именно он должен принять это решение.
Что касается тренерской скамьи, то с того момента, как Рауль присоединился к нам, он назвал нам только одно имя. Имя тренера, который ознаменовал собой целую эпоху в мировом футболе. Человека, который выиграл Лигу чемпионов, который вернул «Ливерпуль» на вершину Европы и Англии после десятилетий ожидания, который сделал дортмундскую «Боруссию» чемпионом в противостоянии с финансовыми гигантами и который оставил после себя нечто более важное, чем титулы, где бы он ни был: самобытность, характер, лидерство и культуру победы, основанную на о коллективных усилиях.
Поэтому, если члены клуба доверятся мне в это воскресенье, то в следующий понедельник, 8 июня, Рауль свяжется с Юргеном Клоппом, чтобы лично передать ему наш спортивный проект и выскажет наше желание, чтобы он возглавил «Реал» в новой эре. Это решение спортивного блока совпадает с мнением тысяч членов клуба и мадридиста, с которыми у меня была возможность пообщаться за последние две недели", — говорится в заявлении предвыборного штаба Рикельме.