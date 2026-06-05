Рикельме хочет назначить Клоппа в «Реал»: «Он вернул “Ливерпуль” на вершину, сделал “Боруссию” чемпионом и оставил после себя характер и самобытность — это важнее трофеев»

Что касается тренерской скамьи, то с того момента, как Рауль присоединился к нам, он назвал нам только одно имя. Имя тренера, который ознаменовал собой целую эпоху в мировом футболе. Человека, который выиграл Лигу чемпионов, который вернул «Ливерпуль» на вершину Европы и Англии после десятилетий ожидания, который сделал дортмундскую «Боруссию» чемпионом в противостоянии с финансовыми гигантами и который оставил после себя нечто более важное, чем титулы, где бы он ни был: самобытность, характер, лидерство и культуру победы, основанную на о коллективных усилиях.