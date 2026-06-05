Ибрагимов о дебюте за сборную России: «Мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол»

18-летний футболист вышел на поле на 61-й минуте в товарищеском матче со сборной Буркина-Фасо (3:0).
— Сразу ли удалось войти в игру или поначалу эмоции мешали сосредоточиться?
— Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.
— Когда ты узнал, что выйдешь на поле?
— Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.
— Если появишься на поле в Калининграде, какая будет задача?
— В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол, — сказал Ибрагимов.