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Ибрагимов о дебюте за сборную России: «Мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прокомментировал свой дебют за сборную России.

Источник: Спортс‘’

18-летний футболист вышел на поле на 61-й минуте в товарищеском матче со сборной Буркина-Фасо (3:0).

— Сразу ли удалось войти в игру или поначалу эмоции мешали сосредоточиться?

— Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.

— Когда ты узнал, что выйдешь на поле?

— Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.

— Если появишься на поле в Калининграде, какая будет задача?

— В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол, — сказал Ибрагимов.