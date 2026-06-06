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«Мне не очень нравится Винисиус. Он склонен к конфликтам и не отрабатывает в обороне. Ему нужно прикладывать больше усилий, когда “Реал” защищается». Экс-глава МИД Испании о вингере

Бывший министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо рассказал, что ему не нравится в игре Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс‘’

— Разочаровал ли вас какой-нибудь игрок?

— Мне не очень нравится Винисиус. Он склонен к конфликтам и не отрабатывает в обороне. Ему нужно прикладывать больше усилий, когда команде приходится отходить назад, потому что он часть команды, а это требует усилий.

— Вы бы обошлись без него?

— Я не думаю, что «Реал» продаст его. Поэтому задача нового тренера должна заключаться в том, чтобы он и Мбаппе сыгрались и работали так же хорошо, как их партнеры по команде, когда дело доходит до защиты. Они должны проявлять профессионализм, помогать друг другу и поддерживать остальных членов команды на благо клуба. Эта задача важна для любого тренера, кто бы ни возглавил команду, — сказал Гарсия-Маргальо.