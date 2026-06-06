Мбаппе о «Реале»: «Все признают, что это величайший клуб мира — кроме, может быть, болельщиков “Барсы”. Горжусь, что могу играть за него, и хочу вписать свое имя в его историю»

Я испытываю гордость и радость от того, что могу играть за этот клуб и эту команду. У меня есть огромное желание вписать свое имя в историю «Реала», потому что если тебе это удается в величайшем клубе мира, ты занимаешь особое место в истории футбола вообще, — сказал Мбаппе.