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Мбаппе о «Реале»: «Все признают, что это величайший клуб мира — кроме, может быть, болельщиков “Барсы”. Горжусь, что могу играть за него, и хочу вписать свое имя в его историю»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о роли мадридского клуба в мировом футболе.

— «Реал» такой же, как ты представлял? Что тебя удивило сильнее всего, когда ты пришел в «Мадрид» и стал игроком клуба?

— Я думаю, он именно такой, как вы себе и представляете. За исключением, может быть, болельщиков «Барсы», все признают, что это [ «Реал»] — величайший клуб в мире. Я думаю, это очевидно для всех.

— Ты сейчас разбиваешь мне сердце… я немного болею за «Барселону». Мы все бываем предвзяты, ты же знаешь.

— Когда мы болеем за какой-то клуб, мы бываем предвзяты, это естественно. Но нужно быть объективным и признать: [ «Реал»] — это клуб, который олицетворяет величие. «Барса» по-своему повлияла на историю футбола, у нее был другой путь, но «Реал» — это эталонный клуб в мировом масштабе.

Я испытываю гордость и радость от того, что могу играть за этот клуб и эту команду. У меня есть огромное желание вписать свое имя в историю «Реала», потому что если тебе это удается в величайшем клубе мира, ты занимаешь особое место в истории футбола вообще, — сказал Мбаппе.