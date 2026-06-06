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«Краснодар» Галицкого нашел замену топ-легионеру, «Зенит» переманивает лидера конкурента. Трансферные слухи дня

Собрали главное.

Источник: Sport24

Что в России

Гендиректор «Ростова» Гончаров: «Вопрос по контракту Мохеби еще открыт»

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о трансферной политике клуба в летнее окно переходов.

— Мы подписали контракт с Тимуром Сулеймановым, продлили Виктора Савельевича Онопко. Сейчас находимся в переговорном процессе, но не могу озвучивать подробности.

— Правда, что Ханкич, Байрамян и Мохеби покидают команду?

— Давайте дождемся окончания контрактов. По тому же Мохеби вопрос еще открыт.

— Вы хотели бы продлить с ним контракт?

— Мы много что хотим, но иногда наши желания не совпадают с возможностями. Но желание такое есть, — заявил Гончаров в интервью РБ Спорт.

В минувшем сезоне 27-летний Мохаммад Мохеби провел за «Ростов» 31 матч, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. В июне полузащитник сыграет за сборную Ирана на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Контракт Мохеби с «Ростовом» заканчивается 30 июня.

«Спартак» и «Рубин» борются за защитника «Атлетико Букараманга» Гарсию

Центральный защитник колумбийского «Атлетико Букараманга» Хосе Гарсия может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Пипе Сьерра, у которого более 184 тысяч подписчиков в социальной сети Х.

По его данным, московский «Спартак» и казанский «Рубин» борются за подписание Гарсии. Оба клуба уже предложили 22-летнему футболисту контракт. В нынешнем сезоне Хосе Гарсия провел за «Атлетико Букараманга» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 700 тысяч евро.

«Краснодар» наше замену Виктору Са

«Краснодар» рассматривает возможность сделать предложение «Флуминенсе» по поводу трансфера нападающего Агустина Каноббио. Об этом сообщает ESPN. По информации источника, российский клуб ищет замену бразильцу Виктору Са, который не будет продлевать свой контракт и близок к подписанию соглашения с «Сан-Паулу».

27-летний Каноббио выступает за «Флуминенсе» с 2025 года. На счету уругвайца 81 игра в составе бразильской команды, 19 голов и 6 голевых передач. Его контракт с клубом действует до декабря 2028 года.

«Зенит» почти полностью согласовал контракт с Карпукасом

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» согласовал основные условия контракта с полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом. Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, в начале следующей недели придет окончательное понимание по всем деталям сделки.

В минувшем сезоне Карпукас принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 млн евро.

Что в Европе

Кандидат в президенты «Фенербахче» сообщил о договоренности с Гринвудом

Источник: Eurasia Sport Images/Getty Images

Форвард «Марселя» Мейсон Гринвуд близок к переходу в «Фенербахче». Кандидат в президенты турецкого клуба Хакан Сафи сообщил о договоренности с 24-летним футболистом.

Сделка сроком до 2030 года готова [и будет заключена], если я выиграю выборы", — цитирует Сафи инсайдер Фабрицио Романо.

Выборы президента «Фенербахче» пройдут 6—7 июня. На пост, помимо Сафи, претендует бывший глава клуба Азиз Йылдырым. В сезоне-2025/26 Гринвуд забил 26 голов и отдал 11 результативных передач в 45 матчах «Марселя» во всех турнирах.

В «Реале Сосьедад» прокомментировали слухи о возможном уходе Захаряна

Источник: Getty Images

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» отреагировали на слухи о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что «Сосьедад» хочет продать или отдать в аренду Захаряна в летнее трансферное окно.

— Эти слухи неправдивы, — сообщили в пресс‑службе клуба «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 23-летний Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч и забил 1 гол.

«Тоттенхэм» объявил о подписании Робертсона как свободного агента

Источник: Reuters

К лондонскому клубу 32-летний футболист присоединится 1 июля после окончания контракта с «Ливерпулем». Робертсон на протяжении 9 лет выступал за «Ливерпуль», с которым выиграл девять трофеев, включая Лигу чемпионов и дважды чемпионат Англии. В составе красных левый защитник провел 378 матчей.

За сборную Шотландии Робертсон сыграл 93 матча и выступит на ЧМ-2026.

Экс-тренер «Спартака» Ваноли покинул «Фиорентину»

Источник: Reuters

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли покинул «Фиорентину». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Отметим, что «Фиорентина» закончила сезон на 15-м месте в турнирной таблице Серии с 42 очками.

«Я хочу лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в крайне сложный момент нашего сезона, когда команда находилась на последнем месте и все еще не имела ни одной победы, и нашли в себе силы, серьезность и мужество, чтобы поставить коллектив на ноги. Они вернули уверенность, единство и сплоченность, приведя команду к спасению в условиях, из которых ни одна команда в истории Серии А еще никогда не спасалась. Паоло и его штабу всегда будут принадлежать моя благодарность, мое уважение и наилучшие пожелания на будущее», — приводит слова президента команды Джузеппе Б. Коммиссо официальный сайт «Фиорентины».

Ранее была информация, что новым тренером «фиалок» станет Фабио Гроссо.