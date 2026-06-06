«Краснодар» Галицкого нашел замену топ-легионеру, «Зенит» переманивает лидера конкурента. Трансферные слухи дня

«Я хочу лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в крайне сложный момент нашего сезона, когда команда находилась на последнем месте и все еще не имела ни одной победы, и нашли в себе силы, серьезность и мужество, чтобы поставить коллектив на ноги. Они вернули уверенность, единство и сплоченность, приведя команду к спасению в условиях, из которых ни одна команда в истории Серии А еще никогда не спасалась. Паоло и его штабу всегда будут принадлежать моя благодарность, мое уважение и наилучшие пожелания на будущее», — приводит слова президента команды Джузеппе Б. Коммиссо официальный сайт «Фиорентины».