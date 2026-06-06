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Попов о Дзюбе: «В РПЛ Артем уже не тянет, человек пешком ходит по полю, его уровень — Первая лига. “Акрон” и был в такой яме, потому что понадеялся на него»

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов думает, что нападающий Артем Дзюба, покинувший «Акрон» по окончании сезона, не способен продолжать играть в российской Премьер-лиге.

Источник: Спортс‘’

"Если Дзюба еще хочет играть в футбол, может попробовать в команду Первой лиги, которая хочет в РПЛ. Однозначно, в РПЛ Артем уже не может тянуть.

Человек уже не может, пешком ходит по полю. «Акрон» и был в такой яме, потому что понадеялся на Артема. Все время играли длинно, на него. Когда Дзюба выпадал, начинались проблемы.

Сейчас уровень Артема — Первая лига. И популяризация футбола в регионах будет. А в РПЛ никакой защитник его уже не боится", — сказал Попов.

В минувшем сезоне чемпионата России Дзюба провел в составе «Акрона» 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач, став лучшим бомбардиром команды. Подробная статистика 37-летнего форварда доступна по ссылке.

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