Маротта о «Ювентусе»: «Я был не согласен с подписанием Роналду, но мой уход связан не с этим. Когда владельцы делают шаг вперед, руководитель должен сделать шаг назад»

«Я был не согласен с подписанием Криштиану Роналду, но мой уход из “Ювентуса” был связан не с этим.
Когда владельцы клуба делают шаг вперед, руководитель должен сделать шаг назад", — сказал Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport.
Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о причинах ухода из «Ювентуса» в 2018 году.
«Я был не согласен с подписанием Криштиану Роналду, но мой уход из “Ювентуса” был связан не с этим.
Когда владельцы клуба делают шаг вперед, руководитель должен сделать шаг назад", — сказал Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport.