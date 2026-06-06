Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:45
Португалия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
14.25
Футбол. Товарищеские матчи
21:30
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.40
П2
1.65
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Швейцария
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.91
П2
5.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.75
П2
39.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Маротта о «Ювентусе»: «Я был не согласен с подписанием Роналду, но мой уход связан не с этим. Когда владельцы делают шаг вперед, руководитель должен сделать шаг назад»

Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о причинах ухода из «Ювентуса» в 2018 году.

«Я был не согласен с подписанием Криштиану Роналду, но мой уход из “Ювентуса” был связан не с этим.

Когда владельцы клуба делают шаг вперед, руководитель должен сделать шаг назад", — сказал Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport.