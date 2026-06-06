Сычев о Дзюбе: «Ему надо продолжать играть. На таких живых примерах нужно растить новое поколение»

"Дзюбе надо продолжать играть. Это живой пример для молодых футболистов и болельщиков. Думаю, что он должен продолжать играть как можно дольше, как и Игорь Акинфеев. Эти люди сделали очень много хорошего для футбола. На таких живых примерах нужно растить новое поколение и смотреть, как они играют в футбол.