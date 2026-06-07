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Сборной ДР Конго запретили давать интервью в преддверии ЧМ-2026 из-за вспышки Эболы в стране. В Испании отменили товарищеский матч команды с Чили из-за опасений распространения болезни

Сборной ДР Конго запретили давать интервью в преддверии ЧМ-2026 из-за ограничений в связи со вспышкой вируса Эболы в стране.

В среду команда сыграла вничью со сборной Дании в товарищеском матче (0:0) в Бельгии. После игры футболисты ДР Конго не появились в смешанной зоне.

9 июня у команды был запланирован второй товарищеский матч со сборной Чили. Однако мэр испанского города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, где должна была состояться игра, запретил проведение встречи по соображениям безопасности. В качестве причины Хуан Франко указал «недостаточную информацию» о делегации африканской команды на фоне вспышки лихорадки Эбола в их стране.

В связи с этим главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр выступил с предложением провести игру с Чили без зрителей.

"Есть другие стадионы, есть вариант провести матч без зрителей, существуют различные возможности. Я не могу подробно комментировать этот вопрос.

Разумеется, мы следуем всем требованиям ФИФА в отношении медицинской организации подготовки. Наши врачи находятся в постоянном контакте с ФИФА.

Честно говоря, наш тренировочный сбор проходит совершенно нормально, как и все предыдущие. Все игроки прибыли из Европы, местный персонал соблюдал установленные сроки поездок, поэтому в повседневной работе это никак на нас не влияет", — сказал Десабр.

Министр коммуникаций ДР Конго Патрик Муяйя осудил решение испанских властей.

"У нас возникли серьезные проблемы с испанскими властями, потому что они решили, что второй матч, который должна провести наша национальная команда, не может состояться из-за Эболы.

Ни один из наших игроков не играет в Киншасе или вообще в Демократической Республике Конго. Все они уже около трех недель находятся в Бельгии, где готовятся к чемпионату мира. Поэтому подобное решение вполне можно рассматривать как проявление дискриминации", — сказал Муяйя.