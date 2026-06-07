Сборной ДР Конго запретили давать интервью в преддверии ЧМ-2026 из-за вспышки Эболы в стране. В Испании отменили товарищеский матч команды с Чили из-за опасений распространения болезни

Ни один из наших игроков не играет в Киншасе или вообще в Демократической Республике Конго. Все они уже около трех недель находятся в Бельгии, где готовятся к чемпионату мира. Поэтому подобное решение вполне можно рассматривать как проявление дискриминации", — сказал Муяйя.