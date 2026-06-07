Кейн забил 67-й гол в этом сезоне. У Харри 61 мяч за «Баварию» и 6 в составе Англии

Таким образом 32-летний форвард забил 67-й гол в этом сезоне. Кейн отличился за «Баварию» 61 раз, еще 6 мячей он забил в ворота соперников в играх за сборную..
Подробную статистику лучшего бомбардира Европы можно найти здесь.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн открыл счет в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0, второй тайм) после паса от защитника Джеда Спенса.
Таким образом 32-летний форвард забил 67-й гол в этом сезоне. Кейн отличился за «Баварию» 61 раз, еще 6 мячей он забил в ворота соперников в играх за сборную..
Подробную статистику лучшего бомбардира Европы можно найти здесь.