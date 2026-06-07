Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Чили
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Кейн забил 67-й гол в этом сезоне. У Харри 61 мяч за «Баварию» и 6 в составе Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн открыл счет в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0, второй тайм) после паса от защитника Джеда Спенса.

Источник: Спортс‘’

Таким образом 32-летний форвард забил 67-й гол в этом сезоне. Кейн отличился за «Баварию» 61 раз, еще 6 мячей он забил в ворота соперников в играх за сборную..

Подробную статистику лучшего бомбардира Европы можно найти здесь.