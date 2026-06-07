Скалони о состоянии Месси перед ЧМ-2026: «Лео тренируется в общей группе, набирает форму. Это нас успокаивает»

"Лео чувствует себя хорошо. Он уже часть тренировки провел в общей группе, и это важно. Он не работает полностью отдельно от команды, постепенно набирает форму. Не исключено, что он сыграет в одном из товарищеских матчей и получит игровое время в этих двух встречах.