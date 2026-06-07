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Скалони о состоянии Месси перед ЧМ-2026: «Лео тренируется в общей группе, набирает форму. Это нас успокаивает»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что Лионель Месси набирает форму и может принять участие в одном из товарищеских матчей перед ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентинской сборной предстоит провести 2 товарищеских игры перед стартом мундиаля — против Гондураса и Исландии.

Ранее сообщалось, что Месси получил небольшую травму и может восстановиться только к первой игре на ЧМ-2026, в которой аргентинцы встретятся с Алжиром.

"Лео чувствует себя хорошо. Он уже часть тренировки провел в общей группе, и это важно. Он не работает полностью отдельно от команды, постепенно набирает форму. Не исключено, что он сыграет в одном из товарищеских матчей и получит игровое время в этих двух встречах.

Посмотрим, будет ли это уже в этом или в следующем матче. Но его состояние значительно улучшилось, и это нас успокаивает", — сказал Скалони.