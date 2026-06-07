Скалони о состоянии Месси перед ЧМ-2026: «Лео тренируется в общей группе, набирает форму. Это нас успокаивает»

Аргентинской сборной предстоит провести 2 товарищеских игры перед стартом мундиаля — против Гондураса и Исландии.
Ранее сообщалось, что Месси получил небольшую травму и может восстановиться только к первой игре на ЧМ-2026, в которой аргентинцы встретятся с Алжиром.
"Лео чувствует себя хорошо. Он уже часть тренировки провел в общей группе, и это важно. Он не работает полностью отдельно от команды, постепенно набирает форму. Не исключено, что он сыграет в одном из товарищеских матчей и получит игровое время в этих двух встречах.
Посмотрим, будет ли это уже в этом или в следующем матче. Но его состояние значительно улучшилось, и это нас успокаивает", — сказал Скалони.