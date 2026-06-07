Рикельме перед выборами президента «Реала: “Прошу всех членов клуба мобилизоваться и прийти на голосование. Доверьтесь мне — я не подведу”

Мы не голосовали уже больше двадцати лет. Для меня главное, чтобы члены клуба приняли участие в выборах, несмотря на все трудности, которые существовали эти двадцать лет. Я знаю, что это было непросто, но я здесь не для того, чтобы жаловаться.