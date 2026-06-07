Рикельме перед выборами президента «Реала: “Прошу всех членов клуба мобилизоваться и прийти на голосование. Доверьтесь мне — я не подведу”

"Сегодня очень важный день. Я понимаю, что это сложный день для голосования, но прошу всех членов клуба мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы прийти на голосование.
Пусть каждый голосует так, как считает нужным. Если кто-то хочет, чтобы клуб был продан, чтобы интересы членов клуба отодвигались на второй план, чтобы отсутствовала прозрачность, то выбор очевиден. Если же он поддерживает те предложения, которые выдвинули мы, я прошу после двадцати лет взглянуть на наши идеи и принять решение. Но, пожалуйста, обязательно придите голосовать.
Мы не голосовали уже больше двадцати лет. Для меня главное, чтобы члены клуба приняли участие в выборах, несмотря на все трудности, которые существовали эти двадцать лет. Я знаю, что это было непросто, но я здесь не для того, чтобы жаловаться.
Я сделал именно то, что обещал: выдвинул свою кандидатуру и представил серьезный, прозрачный и, прежде всего, вдохновляющий проект. Надеюсь, члены клуба доверятся мне. Прошу оказать мне кредит доверия — я не подведу.
Я опубликовал заявление, которое вызывает у меня серьезную тревогу. Мы и раньше понимали положение клуба, исходя из опубликованных цифр, но после материалов, вышедших в газетах El Mundo и El Economista, наша обеспокоенность финансовым состоянием клуба значительно усилилась.
Мы очень рады, что завтра мадридисты наконец смогут проголосовать впервые за двадцать лет", — сказал Рикельме.
Конкурентом Рикельме на выборах выступит прежний президент «Реала» Флорентино Перес.