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Рикельме перед выборами президента «Реала: “Прошу всех членов клуба мобилизоваться и прийти на голосование. Доверьтесь мне — я не подведу”

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме выступил с обращение к члена клуба в преддверии выборов, которые состоятся в воскресенье.

Источник: Спортс‘’

"Сегодня очень важный день. Я понимаю, что это сложный день для голосования, но прошу всех членов клуба мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы прийти на голосование.

Пусть каждый голосует так, как считает нужным. Если кто-то хочет, чтобы клуб был продан, чтобы интересы членов клуба отодвигались на второй план, чтобы отсутствовала прозрачность, то выбор очевиден. Если же он поддерживает те предложения, которые выдвинули мы, я прошу после двадцати лет взглянуть на наши идеи и принять решение. Но, пожалуйста, обязательно придите голосовать.

Мы не голосовали уже больше двадцати лет. Для меня главное, чтобы члены клуба приняли участие в выборах, несмотря на все трудности, которые существовали эти двадцать лет. Я знаю, что это было непросто, но я здесь не для того, чтобы жаловаться.

Я сделал именно то, что обещал: выдвинул свою кандидатуру и представил серьезный, прозрачный и, прежде всего, вдохновляющий проект. Надеюсь, члены клуба доверятся мне. Прошу оказать мне кредит доверия — я не подведу.

Я опубликовал заявление, которое вызывает у меня серьезную тревогу. Мы и раньше понимали положение клуба, исходя из опубликованных цифр, но после материалов, вышедших в газетах El Mundo и El Economista, наша обеспокоенность финансовым состоянием клуба значительно усилилась.

Мы очень рады, что завтра мадридисты наконец смогут проголосовать впервые за двадцать лет", — сказал Рикельме.

Конкурентом Рикельме на выборах выступит прежний президент «Реала» Флорентино Перес.