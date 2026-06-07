«Реал» хочет 10 млн евро от «Аякса» за Себальоса. Стороны настроены оптимистично (As)

На данный момент стороны настроены оптимистично и рассчитывают достичь окончательного соглашения. «Реал» просит за игрока около 10 млн евро. «Аякс» готов приблизиться к запрашиваемой мадридцами сумме, а переговоры развиваются в позитивном ключе.