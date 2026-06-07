Рикельме о Пересе: «Он хочет продать “Реал”. Его правая рука Лаграри разбогател благодаря помощи “Барселоне”

42-летний Лаграри — банкир, связанный с Пересом, он стоит во главе большинства не связанных со спортом стратегических проектов, реализованных руководством «Мадрида» в последние годы. Например, проекта Суперлиги, именно Лаграри является основателем компании A22, продвигающей этот турнир.
Кроме того, Лаграри перешел в финансовую компанию Key Capital, оставаясь советником Переса. Сообщалось, что Анас помогал «Барселоне» в начале нынешнего десятилетия, когда каталонский клуб переживал финансовые сложности.
«Сегодня мы узнали — не благодаря прозрачности со стороны клуба, а благодаря журналистам, — что “Реал” за очень короткое время практически исчерпал более 770 миллионов евро ликвидных средств, что объем денежных резервов сократился на 99 процентов, а свободные денежные средства уменьшились до нескольких миллионов евро.
Долг, связанный с реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» и другими финансовыми операциями, достиг беспрецедентного уровня. Некоторые аналитики уже предупреждают о реальном риске для будущей финансовой устойчивости клуба, если ситуация не будет исправлена в ближайшее время.
Всего две недели назад многие мадридисты не знали, кто такой Анас Лаграри и какие планы Флорентино Перес вынашивает в отношении клуба. Благодаря публикациям различных СМИ члены клуба узнали, что Перес хочет продать «Реал Мадрид», а его правая рука Анас Лаграри разбогател благодаря помощи «Барселоне», — сказал Рикельме.