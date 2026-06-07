Рикельме о Пересе: «Он хочет продать “Реал”. Его правая рука Лаграри разбогател благодаря помощи “Барселоне”

«Сегодня мы узнали — не благодаря прозрачности со стороны клуба, а благодаря журналистам, — что “Реал” за очень короткое время практически исчерпал более 770 миллионов евро ликвидных средств, что объем денежных резервов сократился на 99 процентов, а свободные денежные средства уменьшились до нескольких миллионов евро.