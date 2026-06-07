Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Чили
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Рикельме о Пересе: «Он хочет продать “Реал”. Его правая рука Лаграри разбогател благодаря помощи “Барселоне”

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме раскритиковал Флорентино Переса из-за финансовых рисков для клуба и связи с банкиром Анасом Лаграри.

Источник: Спортс‘’

42-летний Лаграри — банкир, связанный с Пересом, он стоит во главе большинства не связанных со спортом стратегических проектов, реализованных руководством «Мадрида» в последние годы. Например, проекта Суперлиги, именно Лаграри является основателем компании A22, продвигающей этот турнир.

Кроме того, Лаграри перешел в финансовую компанию Key Capital, оставаясь советником Переса. Сообщалось, что Анас помогал «Барселоне» в начале нынешнего десятилетия, когда каталонский клуб переживал финансовые сложности.

«Сегодня мы узнали — не благодаря прозрачности со стороны клуба, а благодаря журналистам, — что “Реал” за очень короткое время практически исчерпал более 770 миллионов евро ликвидных средств, что объем денежных резервов сократился на 99 процентов, а свободные денежные средства уменьшились до нескольких миллионов евро.

Долг, связанный с реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» и другими финансовыми операциями, достиг беспрецедентного уровня. Некоторые аналитики уже предупреждают о реальном риске для будущей финансовой устойчивости клуба, если ситуация не будет исправлена в ближайшее время.

Всего две недели назад многие мадридисты не знали, кто такой Анас Лаграри и какие планы Флорентино Перес вынашивает в отношении клуба. Благодаря публикациям различных СМИ члены клуба узнали, что Перес хочет продать «Реал Мадрид», а его правая рука Анас Лаграри разбогател благодаря помощи «Барселоне», — сказал Рикельме.