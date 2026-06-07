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«Остерегайтесь змей». Сборная Швейцарии показала снимок с базы в Сан-Диего и отметила территорию за полем как «Зона змей»

Сборная Швейцарии выбрала Сан-Диего (штат Калифорния, США) своей базой на весь период чемпионата мира.

Команда проводит тренировки на территории San Diego Jewish Academy (Еврейская академия Сан-Диего).

В соцсетях пресс-служба команды показала вид сверху на территорию базы, разграничив ее на разные сектора. Все что находится за ее пределами обозначено как «зона змей».

«Остерегайтесь змей», — говорится в описании поста.

Изображения: instagram.com/swissnatimen.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня.

Сборная Швейцарии сыграет в группе B с Канадой, Боснией и Герцеговиной и Катаром.