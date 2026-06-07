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Мостовой будет болеть за 4 сборные на ЧМ-2026: «Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду»

Александр Мостовой рассказал, кому будет симпатизировать на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— Кто фаворит предстоящего чемпионата мира?

— Для меня всегда фаворитами были испанцы, португальцы, бразильцы, аргентинцы, французы, англичане. Выделю вот эти шесть сборных, и будет пара‑тройка сюрпризов. Как всегда еще какие‑то команды выстрелят — одна африканская, одна европейская.

— Есть ли у вас сборная, которой вы симпатизируете и за которую будете болеть на чемпионате мира? Возможно, вы поддерживаете ее еще с детства?

— У меня есть четыре такие сборные. Это Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду. И тот, и другой едут на этот чемпионат мира. Это высшая точка, которая может быть, — сказал бывший футболист сборной России.