Мостовой будет болеть за 4 сборные на ЧМ-2026: «Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду»

— У меня есть четыре такие сборные. Это Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду. И тот, и другой едут на этот чемпионат мира. Это высшая точка, которая может быть, — сказал бывший футболист сборной России.