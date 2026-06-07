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Дивеев о Батракове и «ПСЖ»: «Точно надо ехать. Может, не будет первый год играть, но со временем — сто процентов. Надо верить в своих ребят»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил возможный переход хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

«Для него это будет очень большим опытом — поиграть с такими футболистами, набраться мастерства. Когда Мотя [Сафонов) только переходил [в “ПСЖ”], он рассказывал, что первые два-три месяца проблемы из-за языкового барьера и плюс ты просто на тренировках понимаешь, что люди делают все быстро.

Батрак приедет — понятно, ему будет нужно время на адаптацию, может, пять месяцев, так как он полевой игрок. Ему точно надо ехать и как можно быстрее наращивать ум, скорость решений, отбор. Может, он не будет первый год играть, но потом со временем он будет играть, сто процентов. То же самое можно сказать про Кисляка.

Как по мне, за счет конкуренции игрок растет. Мотя [конкурировал] с Доннаруммой — и сейчас первый вратарь. Считаю, заслуженно. Я очень рад за него, как мы все в России. Надо верить в своих ребят, а не списывать их, что они в аренду поедут. Зачем ему играть в «Локомотиве», если есть вариант играть в «ПСЖ», который Лигу чемпионов второй год подряд выигрывает? «— сказал Дивеев в эфире ютуб-канала “Трибуна”.