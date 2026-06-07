Дивеев о Батракове и «ПСЖ»: «Точно надо ехать. Может, не будет первый год играть, но со временем — сто процентов. Надо верить в своих ребят»

Как по мне, за счет конкуренции игрок растет. Мотя [конкурировал] с Доннаруммой — и сейчас первый вратарь. Считаю, заслуженно. Я очень рад за него, как мы все в России. Надо верить в своих ребят, а не списывать их, что они в аренду поедут. Зачем ему играть в «Локомотиве», если есть вариант играть в «ПСЖ», который Лигу чемпионов второй год подряд выигрывает? «— сказал Дивеев в эфире ютуб-канала “Трибуна”.