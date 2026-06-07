Дивеев об Ибрагимове: «Выделяется скоростью, дриблингом, ударом c обеих ног, передачами, объемом»

Но если посмотреть на тренировках, он выделяется скоростью, дриблингом, ударом, передачами плюс объемом. Я где-то видел, что он любит как в обороне, так и в атаке играть. Для меня он хороший игрок. Посмотрим, что дальше. Главное, без травм ему хочу пожелать«, — сказал Дивеев в эфире ютуб-канала “Трибуна”.