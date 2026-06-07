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Дивеев об Ибрагимове: «Выделяется скоростью, дриблингом, ударом c обеих ног, передачами, объемом»

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об игровых качествах хавбека «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

Источник: Спортс‘’

В пятницу 18-летний игрок дебютировал за национальную команду России в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

«Скоростной игрок, техничный, хороший удар левой и правой ногами. Понятно, он еще молодой и большинство времени играет и проводит тренировки с молодежной командой [»МЮ"]. Поэтому для него это очень хороший опыт поиграть уже с мужиками за 20+ лет и проверить свои силы с нами.

Но если посмотреть на тренировках, он выделяется скоростью, дриблингом, ударом, передачами плюс объемом. Я где-то видел, что он любит как в обороне, так и в атаке играть. Для меня он хороший игрок. Посмотрим, что дальше. Главное, без травм ему хочу пожелать«, — сказал Дивеев в эфире ютуб-канала “Трибуна”.