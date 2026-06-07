Гендиректор «Динамо» о будущем Нгамале: «Сделали предложение и ждем решение со стороны игрока»

30 июня 31‑летний камерунец может стать свободным агентом.
— Нгамале покинет «Динамо»?
— По нему аналогичная ситуация той, что и с Луневым. Сделали предложение и ждем решение со стороны игрока, — сказал Пивоваров.
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с будущим вингера бело-голубых Муми Нгамале.
30 июня 31‑летний камерунец может стать свободным агентом.
— Нгамале покинет «Динамо»?
— По нему аналогичная ситуация той, что и с Луневым. Сделали предложение и ждем решение со стороны игрока, — сказал Пивоваров.