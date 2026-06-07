Алмейда о Роналду в сборной Португалии: «Криштиану в каждой игре вносит решающий вклад, хотя нельзя ожидать от него такой же беззаботной игры, как в 20 или 30 лет»

"Возраст — не проблема. Сегодня есть много хороших игроков, которые находятся в хорошей форме в 39, 40 лет. Роналду тренируется все лучше и лучше, я верю, что он будет в хорошей форме.
Конечно, мы не можем ожидать от него такой же беззаботной игры, как в 20 или 30 лет, но он привнесет в команду опыт как лучший игрок в истории. Криштиану без сомнения сможет помочь команде.
Рамуш был хорош, но Роналду в каждой игре вносит решающий вклад", — сказал Алмейда.
Также экс-форвард «Анжи» и «Кубани» прокомментировал шансы сборной на победу на чемпионате мира.
«Ожидания высоки. Я считаю Португалию одной из сильнейших команд, но мы должны понимать, что на трофей претендует много сильных сборных. Все зависит от того, в каком состоянии игроки подойдут к турниру», — заявил Угу.