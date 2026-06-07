Командное фото с центральной площади Манхэттена выложил в своих соцсетях Френки де Йонг.
Фото: instagram.com/frenkiedejong.
Нидерланды сыграют Японией, Швецией и Тунисом на групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сборная Нидерландов посетила Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Командное фото с центральной площади Манхэттена выложил в своих соцсетях Френки де Йонг.
Фото: instagram.com/frenkiedejong.
Нидерланды сыграют Японией, Швецией и Тунисом на групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.