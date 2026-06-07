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Сборная Нидерландов посетила Таймс-сквер в Нью-Йорке

Сборная Нидерландов посетила Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Командное фото с центральной площади Манхэттена выложил в своих соцсетях Френки де Йонг.

Фото: instagram.com/frenkiedejong.

Нидерланды сыграют Японией, Швецией и Тунисом на групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.