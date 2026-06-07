Тренер Дании Ример о потерявшем сознание Эриксене: «Футбол отошел на второй план, это шокирует всех нас. Персонал и игроки не смогли бы продолжить матч, учитывая, что это случалось раньше»

"Это шокирует всех нас. Важнее всего было то, что мы получили отчет о его здоровье, наш врач Мортен Боесен справился с этим потрясающе. Он рассказал нам, что с Кристианом все хорошо. Это единственное, что имело значение.
Я сразу понял, что футбол теперь отошел на второй план, учитывая, что это происходило с нами раньше. Ни игроки, ни персонал не смогли бы продолжить встречу.
Конечно, вся профессиональная помощь была предоставлена. Игроки знают, что есть кто-то, кто может подставить им плечо, если понадобится. И в личном плане, и в профессиональном", — сказал Ример.
В 2021 году Эриксен перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы с Финляндией (0:1). Позже ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) для контроля сердечного ритма.
Врач сборной Дании: «Эриксен ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя — кардиостимулятор сработал. Кристиан пройдет обследование в больнице, но с ним все хорошо».