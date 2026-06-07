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Тренер Дании Ример о потерявшем сознание Эриксене: «Футбол отошел на второй план, это шокирует всех нас. Персонал и игроки не смогли бы продолжить матч, учитывая, что это случалось раньше»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример был шокирован тем, что полузащитник национальной команды Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины.

Источник: Спортс‘’

"Это шокирует всех нас. Важнее всего было то, что мы получили отчет о его здоровье, наш врач Мортен Боесен справился с этим потрясающе. Он рассказал нам, что с Кристианом все хорошо. Это единственное, что имело значение.

Я сразу понял, что футбол теперь отошел на второй план, учитывая, что это происходило с нами раньше. Ни игроки, ни персонал не смогли бы продолжить встречу.

Конечно, вся профессиональная помощь была предоставлена. Игроки знают, что есть кто-то, кто может подставить им плечо, если понадобится. И в личном плане, и в профессиональном", — сказал Ример.

В 2021 году Эриксен перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы с Финляндией (0:1). Позже ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) для контроля сердечного ритма.

Врач сборной Дании: «Эриксен ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя — кардиостимулятор сработал. Кристиан пройдет обследование в больнице, но с ним все хорошо».