Роберто Мартинес: «Бернарду впишется в “Барсу”, он может адаптироваться к любой игровой системе. Дело не в позиции, а в футбольном интеллекте, его техника помогает доминировать в любой ситуации&raq

"Я думаю, что Бернарду настолько потрясающий футболист, что с легкостью впишется в раздевалку любой команды. Игрок такого калибра не берется из ниоткуда, но может адаптироваться к любому стилю и игровой системе, улучшив их.
Дело не в позиции, а в футбольном интеллекте, которым он обладает. Его техника помогает доминировать в любой ситуации на поле, в которой он участвует. Не сомневаюсь, что он впишется в «Барселону», — сказал Мартинес.
Ранее сообщалось, что Бернарду может присоединиться к сине-гранатовым в статусе свободного агента.