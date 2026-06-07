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Роберто Мартинес: «Бернарду впишется в “Барсу”, он может адаптироваться к любой игровой системе. Дело не в позиции, а в футбольном интеллекте, его техника помогает доминировать в любой ситуации&raq

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко оценил навыки полузащитника Бернарду Силвы, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Источник: Спортс‘’

"Я думаю, что Бернарду настолько потрясающий футболист, что с легкостью впишется в раздевалку любой команды. Игрок такого калибра не берется из ниоткуда, но может адаптироваться к любому стилю и игровой системе, улучшив их.

Дело не в позиции, а в футбольном интеллекте, которым он обладает. Его техника помогает доминировать в любой ситуации на поле, в которой он участвует. Не сомневаюсь, что он впишется в «Барселону», — сказал Мартинес.

Ранее сообщалось, что Бернарду может присоединиться к сине-гранатовым в статусе свободного агента.