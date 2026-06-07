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Хейбьерг о потерявшем сознание Эриксене: «Я шел вбрасывать аут и вдруг увидел, что Кристиан падает на газон. Мы среагировали молниеносно, главное, что сейчас он в порядке»

Капитан сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг прокомментировал состояние команды после того, как полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины.

Источник: Спортс‘’

Капитан сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг прокомментировал состояние команды после того, как полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины.

"Не важно, как чувствую себя я. Только состояние Кристиана и его семьи имеет значение.

Мы все поговорили в раздевалке после того, как это случилось. Теперь можно побыть друг с другом и поговорить о разных вещах.

Кому-то нужно было пообщаться с семьями, кто-то, наоборот, хотел побыть в одиночестве. Это навевает некоторые воспоминания.

Перед вбрасыванием из аута я шел к бровке, как вдруг увидел, что Кристиан падает на газон.

Мы знали, что это значит, и среагировали очень быстро. Могу только похвалить работу врачей. Кристиан сам ушел с поля, это говорит о многом. Конечно, это шокирует. Самое важное, что он в порядке", — сказал Хейбьерг.

В 2021 году Эриксен перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы с Финляндией (0:1). Позже ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) для контроля сердечного ритма.

Эриксен снова потерял сознание на поле. Мы испугались, но Кристиан быстро пришел в себя.