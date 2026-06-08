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«У Португалии нет шансов на победу, при всей моей симпатии к Роналду. Есть намного более сильные сборные». Канчельскис о ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не верит, что Португалия с Криштиану Роналду выиграет ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"На чемпионате мира я, естественно, буду болеть за Англию, Шотландию и Узбекистан, потому что, как всем известно, играл за английские и шотландские клубы, а также тренировал узбекскую команду.

А говорить о фаворитах мирового первенства, по моему мнению, можно будет только после того, как завершится групповой этап и перед тем, как начнется плей-офф.

Однако при всей моей симпатии к Криштиану Роналду, мне кажется, уже сейчас можно говорить, что у Португалии точно нет никаких шансов на победу в мундиале, потому что есть намного более сильные сборные.

Но в целом у меня большой интерес к предстоящему турниру, который буду внимательно смотреть", — заявил Канчельскис.