МРТ показала прогресс в лечении Неймара, но срок его возвращения неизвестен. Анчелотти ожидает возобновление форвардом тренировок на этой неделе

Ранее сообщалось, что форвард «Сантоса» и сборной Бразилии пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы. Чемпионат мира-2026 начнется 11 июня.
В заявлении Бразильской футбольной конфедерации (CBF) не даются прогнозы относительно возвращения нападающего в национальную сборную или его дебюта на чемпионате мира. Ожидается, что по мере улучшения его состояния ему будет разрешено выполнять упражнения с мячом.
«В понедельник Неймар прошел МРТ. Обследование показало хороший прогресс в лечении, в пределах ожидаемых параметров. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским персоналом сборной Бразилии», — говорится в заявлении CBF.
На пресс-конференции перед вчерашним товарищеским матчем против Египта (2:1) Карло Анчелотти говорил, что ожидает возвращения Неймара к тренировкам на этой неделе. Присутствие нападающего в первом матче ЧМ против Марокко в эту субботу маловероятно.