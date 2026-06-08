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МРТ показала прогресс в лечении Неймара, но срок его возвращения неизвестен. Анчелотти ожидает возобновление форвардом тренировок на этой неделе

Сегодня Неймар прошел новое обследование в рамках восстановления после повреждения.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что форвард «Сантоса» и сборной Бразилии пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы. Чемпионат мира-2026 начнется 11 июня.

В заявлении Бразильской футбольной конфедерации (CBF) не даются прогнозы относительно возвращения нападающего в национальную сборную или его дебюта на чемпионате мира. Ожидается, что по мере улучшения его состояния ему будет разрешено выполнять упражнения с мячом.

«В понедельник Неймар прошел МРТ. Обследование показало хороший прогресс в лечении, в пределах ожидаемых параметров. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским персоналом сборной Бразилии», — говорится в заявлении CBF.

На пресс-конференции перед вчерашним товарищеским матчем против Египта (2:1) Карло Анчелотти говорил, что ожидает возвращения Неймара к тренировкам на этой неделе. Присутствие нападающего в первом матче ЧМ против Марокко в эту субботу маловероятно.