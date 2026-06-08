МРТ показала прогресс в лечении Неймара, но срок его возвращения неизвестен. Анчелотти ожидает возобновление форвардом тренировок на этой неделе

В заявлении Бразильской футбольной конфедерации (CBF) не даются прогнозы относительно возвращения нападающего в национальную сборную или его дебюта на чемпионате мира. Ожидается, что по мере улучшения его состояния ему будет разрешено выполнять упражнения с мячом.