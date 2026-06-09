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Сборная Ирана прилетела в Мексику на ЧМ со значками «#168» в память о погибших в результате удара США по школе в Минабе

Футболисты сборной Ирана прилетели на ЧМ-2026 со значками в память о погибших в результате ударов США.

Источник: Спортс‘’

Во время прибытия в Мексику для участия в чемпионате мира на лацканах пиджаков иранских футболистов были значки с надписью «#168». Число обозначает количество погибших 28 февраля в результате удара по начальной школе в городе Минаб, большинство из которых — дети. Сообщалось, что, по данным военного расследования, ответственность за атаку лежит на США.

Как сообщает The Athletic, в момент вылета сборной Ирана из Антальи в Тихуану значков на игроках не было, но их можно было заметить во время перелета и дозаправки самолета в Испании.

Согласно регламенту ФИФА, размещение на экипировке политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений не допускается — мера касается как игроков, так и всего персонала, находящегося в технической зоне. При этом четких правил, касающихся политических жестов за пределами стадиона, не предусмотрено.

Отмечается, что перед товарищеским матчем с Нигерией в марте футболисты сборной Ирана держали в руках школьные рюкзаки во время исполнения гимна. Перед игрой с Коста-Рикой команда показала фотографии погибших людей, а также спортивной инфраструктуры и объектов культурного наследия, поврежденных в результате бомбардировок.