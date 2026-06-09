Сборная Ирана прилетела в Мексику на ЧМ со значками «#168» в память о погибших в результате удара США по школе в Минабе

Во время прибытия в Мексику для участия в чемпионате мира на лацканах пиджаков иранских футболистов были значки с надписью «#168». Число обозначает количество погибших 28 февраля в результате удара по начальной школе в городе Минаб, большинство из которых — дети. Сообщалось, что, по данным военного расследования, ответственность за атаку лежит на США.