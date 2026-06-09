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Перес подарил папе римскому футболку «Реала» с его именем и уменьшенную копию «Бернабеу»

Президент «Реала» Флорентино Перес подарил папе римскому Льву XIV футболку команды.

Источник: Спортс‘’

Понтифик посетил домашний стадион «Мадрида» в рамках апостольского путешествия по Испании. На арене он провел встречу с епархиальной общиной Мадрида.

В знак приветствия Перес подарил папе римскому клубную футболку с его именем, Роберт Ф. Прево, и номером 1 на спине.

Президент дополнил подарок уменьшенной копией стадиона «Сантьяго Бернабеу», а также провел Льва XIV по коридору, где хранятся 15 кубков Лиги чемпионов «сливочных».

Фото: realmadrid.com.

Перес о том, что папа римский Лев XIV выбрал «Реал», а не «Барсу»: «Благодарю за преданность “Мадриду”. Это большая гордость и честь».