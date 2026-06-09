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Ташуев о Благоевиче в «Акроне»: «Я в Украине тоже иностранцем был, но вывел “Металлург” в Лигу Европы. Единственное, что скажу — первые три места в РПЛ заняли российские трен

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о назначении Срджана Благоевича главным тренером «Акрона».

Источник: Спортс‘’

«Хозяин — барин. Руководство решает, им так видится направление. “Партизан” в позапрошлом году играл в Москве товарищеский турнир. ЦСКА выиграл у них крупно. Благоевич поработал в “Партизане”. Наверное, не скажешь: “Ах!”. Но тренер — это выбор хозяина клуба. Единственное, что могу сказать четко и ясно — первые три места в РПЛ заняли российские тренеры. Вот и небольшой ответ на вопрос. Остальное — дело “Акрона”. Нельзя осуждать и так далее.

У меня нет никакой досады, что в чемпионате России назначаются иностранцы. У меня есть только свое мнение. Я уже опытный человек. Работал в хорошие, дружеские, великолепные времена в Украине, когда она была близка к России. Там я тоже был иностранцем для них. Все бывшие тренеры киевского «Динамо» возмущались, что в донецкий «Металлург» берут тренера из России. Потом я поднял команду с 11-го места в пятерку, мы вышли в Лигу Европы вместе с другими украинскими грандами. Но было сложно, потому что стоял приличный хайп. В солигорском «Шахтере» я тоже был успешным — выиграл Кубок, играл в Лиге Европы. Но там я тоже считался иностранцем, хоть и русскоязычным.

Главное, президенты клубов должны понимать, какой стиль футбола им нужен. И тренеров надо подбирать под этот стиль. Сейчас я работаю в «Енисее», где меня попросили прочитать лекцию в академии. Клуб хочет, чтобы вся вертикаль играла и работала в одном стиле. Я дал стиль «Краснодару», сейчас прививаю стиль «Енисею». Посмотрим, привьет ли Благоевич стиль «Акрону», — сказал Ташуев.