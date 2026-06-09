Заявительница по делу Салливана о том, как агент склоняла ее к сексу с ним ради карьеры модели: «Она мне сказала просто делать, что он говорит. Это стало началом мрачного периода моей жизни»

Ребекка рассказала, что в 1998 году к ней на улице подошла женщина-агент и пообещала блестящую карьеру модели в Лондоне и заработок 1000 фунтов в неделю. Однако после приезда в город агент сказала ей, что она должна заниматься секс-работой. Агент также заявила, что Ребекке нужно будет вступить с Салливаном в интимную связь за деньги, чтобы стать моделью и появляться в его журнале Sport. При этом агент назвала экс-председателя «Вест Хэма» своим «очень хорошим другом».