Заявительница по делу Салливана о том, как агент склоняла ее к сексу с ним ради карьеры модели: «Она мне сказала просто делать, что он говорит. Это стало началом мрачного периода моей жизни»

Ранее несколько женщин обвинили экс-председателя и владельца «Вест Хэма» Дэвида Салливана в домогательствах. Расследование охватывает несколько десятилетий, начиная с 1980-х годов. Его героинями стали семь женщин, искавших работу в принадлежавших Салливану газетах в возрасте от 15 до 20 лет. После того, как стало известно о готовящейся публикации, Салливан подал в отставку.
Ребекка рассказала, что в 1998 году к ней на улице подошла женщина-агент и пообещала блестящую карьеру модели в Лондоне и заработок 1000 фунтов в неделю. Однако после приезда в город агент сказала ей, что она должна заниматься секс-работой. Агент также заявила, что Ребекке нужно будет вступить с Салливаном в интимную связь за деньги, чтобы стать моделью и появляться в его журнале Sport. При этом агент назвала экс-председателя «Вест Хэма» своим «очень хорошим другом».
«Она сказала мне, чтобы я просто пошла туда и делала то, что он говорит», — сказала пострадавшая.
По словам Ребекки, во время встречи Салливан сказал ей: «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда», — после чего занялся с ней анальным сексом. После этого он сказал: «Я все улажу, чтобы ты попала в журнал, не переживай об этом».
Ребекка заявила, что, по ее мнению, Салливан «наживался на уязвимых и злоупотреблял своей властью, проводя кастинг на диване». Она также рассказала, что была особенно восприимчива к жестокому обращению, потому что была молода, страдала нейроотличиями и пережила сексуальную травму ранее.
«Это стало началом одинокого, унизительного и мрачного периода моей жизни», — сказала Ребекка.