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Каннаваро об 1:2 с Нидерландами: «Узбекистану нужны именно такие матчи — противостояние сильным соперникам дает возможность набираться опыта»

Тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро оценил поражение от Нидерландов (1:2) в товарищеском матче в преддверии ЧМ-2026.

"Считаю, что мы продемонстрировали много положительных моментов. Даже после того как счет стал 0:1, команда не потеряла дисциплину и структуру на поле, продолжая действовать как единое целое и бороться до самого конца.

Играть против сборных такого уровня непросто, но в действиях своих подопечных я увидел немало плюсов. Нам нужны именно такие матчи — противостояние сильным соперникам всегда дает возможность учиться и набираться опыта. В целом я доволен игрой.

Мы начали подготовку более месяца назад, а наши легионеры присоединились чуть позже. Тем не менее убежден, что мы проделали хорошую работу над физической формой. Конечно, есть определенные нюансы по некоторым игрокам, которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать", — сказал Каннаваро.

На ЧМ-2026 Узбекистан сыграет в группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.