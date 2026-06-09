Каннаваро об 1:2 с Нидерландами: «Узбекистану нужны именно такие матчи — противостояние сильным соперникам дает возможность набираться опыта»

Мы начали подготовку более месяца назад, а наши легионеры присоединились чуть позже. Тем не менее убежден, что мы проделали хорошую работу над физической формой. Конечно, есть определенные нюансы по некоторым игрокам, которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать", — сказал Каннаваро.