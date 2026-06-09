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Палестра отказался от перехода в «Ньюкасл», хотя клуб предложил «Аталанте» требуемые 50 млн. «Интер» готов заплатить за защитника 40+5

Защитник Марко Палестра отказался от перехода в «Ньюкасл», который был готов заплатить «Аталанте» требуемые 50 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры по 21-летнему итальянцу по-прежнему ведет «Интер», но «нерадзурри» согласны отдать лишь 40+5 млн.

Минувший сезон Палестра провел на правах аренды в «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А.