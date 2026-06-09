Алаев об УЕФА: «Напряжение в отношениях с европейскими коллегами снизилось. Диалог становится все более продуктивным»

— Чувствуете ли вы изменение отношения европейских коллег к России и движение в сторону допуска наших команд?
— Я сейчас буду очень аккуратен в формулировках. Тема очень деликатная и сложная. Но, вспоминая свои первые приезды на мероприятия УЕФА после февраля 2022 года и сравнивая с тем, что происходит в последнее время, то напряжение снизилось.
Лично я чувствую, что диалог, по крайней мере на уровне комитета [УЕФА по стадионам и безопасности], в котором работаю, становится все более продуктивным, — сказал Алаев.