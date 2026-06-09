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«Торино» согласовал 2-летний контракт с тренером «Юве Стабия» Абате. Он играл за «Милан»

«Торино» близок к назначению Иньяцио Абате на пост тренера.

«Гранатовые» согласовали с 39-летним итальянцем контракт до июня 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Football Italia, «Торино» также рассматривал кандидатуры Ивана Юрича (экс- «Аталанта», «Рома»), Эусебио Ди Франческо («Лечче») и Альберто Джилардино (экс- «Пиза», «Дженоа»).

Абате возглавляет «Юве Стабия». В минувшем сезоне Серии Б он привел команду к 7-му месту. Ранее он также тренировал «Тернану», а как защитник известен по выступлениям за «Милан».

В сезоне Серии А-2025/26 «Торино» занял 12-е место.