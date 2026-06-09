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Гусев не мог остаться в штабе Шварца: «Футболисты воспринимали бы неправильно. И команде, и мне было бы сложно»

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, почему не рассматривал возможность остаться в штабе бело-голубых при Сандро Шварце.

Источник: Спортс‘’

— Понимаете, почему в последние годы тень Шварца всегда нависает над «Динамо» при выборе тренера? Почему его так хотели вернуть?

— Не могу знать точно, но, вероятно, у руководителей сложились теплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.

— Кажется ли вам его кандидатура хорошей для клуба?

— Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнется чемпионат.

— Вы не рассматривали вариант остаться в штабе Сандро?

— Когда ты поработал главным… Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь — с моей стороны, — сказал Гусев.