Гусев не мог остаться в штабе Шварца: «Футболисты воспринимали бы неправильно. И команде, и мне было бы сложно»

— Понимаете, почему в последние годы тень Шварца всегда нависает над «Динамо» при выборе тренера? Почему его так хотели вернуть?
— Не могу знать точно, но, вероятно, у руководителей сложились теплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.
— Кажется ли вам его кандидатура хорошей для клуба?
— Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнется чемпионат.
— Вы не рассматривали вариант остаться в штабе Сандро?
— Когда ты поработал главным… Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь — с моей стороны, — сказал Гусев.