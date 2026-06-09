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Овечкин забил Дзюбе между ног во время игры в пляжный футбол

Александр Овечкин и Артем Дзюба сыграли в пляжный футбол.

Источник: Спортс‘’

На видео 40-летний форвард «Вашингтона» бьет пенальти в маленькие ворота, которые защищает бывший футболист «Акрона».

Овечкин попал между ног Дзюбы и реализовал пенальти.

«Уровень точности — 100%», — подписано видео в телеграм-канале Овечкина.

Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».

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