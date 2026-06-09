Кисляк о слухах: «Мне никто из “ПСЖ” не звонил. Не знаю, правда это или нет, но мне приятно»

— Были слухи про «ПСЖ». Что сейчас?
— Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из «ПСЖ» не звонил. Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].
— Игдисамов возглавил ЦСКА. Какие эмоции?
— Рад за него и что он развивается. Это тренер, который меня воспитал.
— Что скажешь о чемпионате мира?
— Фаворит — Франция, но буду поддерживать Аббоса [Файзуллаева], хочу, чтобы он исполнил свою мечту и перешел в «Барселону».
— Куда поедешь в отпуск?
— Сначала домой на рыбалку, потом в Турцию, — сказал хавбек ЦСКА.