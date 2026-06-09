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Кисляк о слухах: «Мне никто из “ПСЖ” не звонил. Не знаю, правда это или нет, но мне приятно»

Матвей Кисляк со смехом прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

— Были слухи про «ПСЖ». Что сейчас?

— Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из «ПСЖ» не звонил. Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].

— Игдисамов возглавил ЦСКА. Какие эмоции?

— Рад за него и что он развивается. Это тренер, который меня воспитал.

— Что скажешь о чемпионате мира?

— Фаворит — Франция, но буду поддерживать Аббоса [Файзуллаева], хочу, чтобы он исполнил свою мечту и перешел в «Барселону».

— Куда поедешь в отпуск?

— Сначала домой на рыбалку, потом в Турцию, — сказал хавбек ЦСКА.