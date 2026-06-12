Инфлюэнсер встретилась с Роналду и заплакала. Селин Депт — фанатка Криштиану

У девушки 6,4 млн подписчиков в инстаграме, 59,7 млн — в YouTube и 20 млн — в TikTok.
— Не плачь. Ты столько лет следишь за мной, и я рад познакомиться с тобой. Что ты хочешь сделать? — спросил Роналду.
— Прежде всего, спасибо тебе абсолютно за все. Мы можем сделать фотографию?
— Конечно, но сначала вытри слезы. Ты действительно очень красивая!
— Спасибо, — сказала Селин.
"Не могу поверить, что это происходит на самом деле. ? Сегодня у меня была возможность встретиться со своим главным кумиром — Криштиану Роналду. Именно он не только вдохновил меня начать играть в футбол, но и дал мне мотивацию усердно работать, верить в себя и никогда не сдаваться. Настоящий источник вдохновения для огромного количества людей. Этот день я не забуду никогда.
Спасибо, Роналду, за твою доброту, спасибо Португалии за теплый прием, спасибо Михилу (возлюбленному Селин — Спортс«“) за то, что ты всегда рядом со мной, и огромное спасибо всем вам за поддержку каждый день.
И еще один приятный бонус: завтра вас ждет кое-что еще… Сиууууу! ?", — написала Депт.