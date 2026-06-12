Инфлюэнсер встретилась с Роналду и заплакала. Селин Депт — фанатка Криштиану

"Не могу поверить, что это происходит на самом деле. ? Сегодня у меня была возможность встретиться со своим главным кумиром — Криштиану Роналду. Именно он не только вдохновил меня начать играть в футбол, но и дал мне мотивацию усердно работать, верить в себя и никогда не сдаваться. Настоящий источник вдохновения для огромного количества людей. Этот день я не забуду никогда.