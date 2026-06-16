Лебеф об атаке Франции: «Мбаппе невозможно просить ни о чем — он делает то, что хочет, другим придется подстраиваться. Интеллект Дембеле решит проблему»

Именно интеллект Усмана сделает свое дело, он решит проблему, он знает, как находить и использовать свободное пространство. У него нет проблем с техникой, поэтому он может играть «десятку» или центрфорварда, если Мбаппе сместится влево — тогда «десяткой» будет Дуэ. Другим придется адаптироваться к универсальности Мбаппе. В противном случае это невозможно. Это похоже на «Реал’временс Криштиану Роналду, когда ты находишь способ играть с человеком, который не умеет защищаться. Так было и с Месси. Когда у вас есть такие игроки, которые забивают, другим остается только подстраиваться. Когда они не забивают — а Мбаппе сейчас не забивает, — это начинает беспокоить команду.