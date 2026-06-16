Лебеф об атаке Франции: «Мбаппе невозможно просить ни о чем — он делает то, что хочет, другим придется подстраиваться. Интеллект Дембеле решит проблему»

— Вы говорили, что у Дембеле комплекс неполноценности, но мы не можем посадить Мбаппе на скамейку. Получается, что Мбаппе и Дембеле вместе не могут проявить себя в сборной наилучшим образом?
— Думаю, они могут. Послушайте, вы не можете ни о чем просить Мбаппе. Он делает то, что хочет. Когда вы просите его играть на позиции центрального нападающего, он будет играть слева, когда вы просите его играть слева, он смещается в центр.
Именно интеллект Усмана сделает свое дело, он решит проблему, он знает, как находить и использовать свободное пространство. У него нет проблем с техникой, поэтому он может играть «десятку» или центрфорварда, если Мбаппе сместится влево — тогда «десяткой» будет Дуэ. Другим придется адаптироваться к универсальности Мбаппе. В противном случае это невозможно. Это похоже на «Реал’временс Криштиану Роналду, когда ты находишь способ играть с человеком, который не умеет защищаться. Так было и с Месси. Когда у вас есть такие игроки, которые забивают, другим остается только подстраиваться. Когда они не забивают — а Мбаппе сейчас не забивает, — это начинает беспокоить команду.
Но я думаю, что Усман — мы говорим об исключительном таланте и обладателе «Золотого мяча», которого нет у Мбаппе, — слишком скромен, чтобы в полной мере оценить свой талант, но использует его на благо команды. В последнем матче [против Северной Ирландии] мне не понравилась его игра в первом тайме. Но в Усмане мне нравится его работа на команду и мастерство.
Так что, я думаю, единственный вопрос заключается в выборе между Дуэ и Райаном Шерки на левом фланге и в том, насколько легко Дидье Дешаму будет выбрать между ними. Нет никаких шансов, что Дешам оставит Олисе, Мбаппе или Дембеле на скамейке запасных. Это невозможно. Пресса убила бы его. Так что вопрос лишь в выборе между Дуэ или Шерки. В идеальном мире это было бы единственной проблемой. Это идеальная пара для ротации, так что ни в раздевалке, ни в прессе не будет проблем, — сказал Лебеф.