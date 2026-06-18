Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»

«Классный дубль. Первый матч на чемпионате и такой крутой дебют. Станет ли Мбаппе лучшим бомбардиром после этого ЧМ? Думаю, я стану лучшим!» — сказал Мбэйп.
Форвард сборной Франции открыл счет в матче с Сенегалом в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1), а в конце матча оформил дубль.
Это 13-й и 14-й голы нападающего, представляющего «Реал», на мундиалях. Он провел 15-ю игру.
Мбаппе сравнялся по голам на чемпионатах мира с немцем Гердом Мюллером (14). Больше голов только у аргентинца Лионеля Месси и немца Мирослава Клозе (16), а также у бразильца Роналдо (15).